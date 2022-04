Iori, giornalista Dazn: “Vincendo il Napoli poteva ancora lottare per il titolo”

Alessandro Iori, giornalista di Dazn, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Questa stagione poteva rappresentare una grande occasione irripetibile per il Napoli, che aveva credenziale importanti per lottare fino all’ultima giornata per lo scudetto. Il suicidio di domenica a Empoli è stato davvero l’ennesimo spreco, perché vincendo il Napoli poteva ancora lottare per il titolo. E’ stata una stagione senza una dominatrice chiara, certe occasioni capitano raramente, il Napoli non è riuscito a sfruttarle per demerito proprio e per assenza di leader. Domenica, ad esempio, è mancato un leader carismatico come Koulibaly e in campo si è vista questa assenza. Più volte nel corso degli anni il Napoli di De Laurentiis ha lasciato sempre strada la possibilità di portare a casa qualcosa d’importante, ma a parte le coppe, non ci è mai riuscito”.