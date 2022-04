Il Sassuolo fornisce informazioni in merito alla prevendita dei biglietti

In merito alla partita Napoli-Sassuolo, 35^ giornata della Serie A TIM 2021/22, in programma sabato 30 Aprile alle ore 15 allo Stadio Diego Armando Maradona, il Sassuolo Calcio informa che è possibile acquistare i tagliandi per il Settore Ospiti al prezzo di € 35 più eventuali diritti di prevendita presso i punti vendita TicketOne e online su sport.ticketone.it. La vendita del Settore Ospiti terminerà alle ore 19 di venerdì 29 Aprile.

In ottemperanza all’ultimo Decreto Legge del 24.03.2022 n°24, dal 1 al 30 aprile 2022, l’accesso allo stadio ai maggiori di 12 anni è consentito solo con presentazione del Green Pass COVID-19 (avvenuta vaccinazione di almeno una dose da almeno 14 giorni oppure certificazione di avvenuta guarigione dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti la data della partita oppure risultato negativo di tampone rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti il match).

Restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021.

Per entrare allo stadio sarà quindi necessario esibire un documento valido di riconoscimento ed essere in possesso di Green Pass. Sarà inoltre obbligatorio indossare correttamente una mascherina FFP2 per tutta la durata dell’evento. Non saranno ammessi tifosi in possesso di Green Pass non idoneo o non verificabile dagli steward presenti presso i varchi di accesso.

Per ulteriori informazioni sulla prevendita si rimanda al sito ufficiale del Napoli: cliccare qui per accedervi.

-dal sito ufficiale della società neroverde