Il Napoli si muove per il “Cholito”. Ha una dote che piace al club

Il Napoli deve chiudere al meglio la stagione, ovvero consacrare la zona Champions, oltre che riscattare le ultime tre gare, ma il mercato è sempre in cima ai pensieri. Per esempio, come riporta il CdS, il club azzurro sta pensando al “Cholito” Giovanni Simeone dell’Hellas Verona. L’argentino e figlio di Diego, tecnico dell’Atletico Madrid, fu lui a realizzare la tripletta in quel Fiorentina-Napoli, del famoso scudetto perso in albergo. La punta degli scaligeri ha una dote che ha colpito la società partenopea, ovvero gioca per la squadra. Al momento è solo un’ipotesi, però come sempre, si attenderà gli eventuali sviluppi nei prossimi mesi.

La Redazione