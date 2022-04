Il Napoli crolla anche in Rete: 90% di sentiment negativo

Il Napoli crolla in casa dell’Empoli e la Rete, ovviamente non quella di Meret già duramente messa alla prova dagli errori degli azzurri, ma quella digitale raccoglie a piene mani post e tweet che sputano lo sfogo e la delusione dei tifosi.

Il sentiment della platea partenopea che ha commentato le fasi finali dell’incontro è per il 90% negativo, del resto non poteva essere altrimenti, e solo un misero 10% con un indice positivo. Per più di terzi i commenti sono stati assorbiti da Facebook e per la restante parte è stato riversato su Twitter.

Significativo anche osservare come la linea temporale, che registra la polarizzazione di una discussione online, evidenzi come i tifosi che hanno guardato l’incontro del Napoli al Castellani e hanno contemporaneamente urlato dalla tribuna dei social network, si sono progressivamente “scaldati” proprio nell’ultimo quarto d’ora dell’incontro. Il picco della rabbia s’impenna vertiginosamente dopo le 16.00 e tocca il suo massimo in coincidenza dei tre gol della squadra di casa.

fonte: mattino.it