Giovanni Scotto: “Retroscena sulla trattativa Napoli-Kvaratskeila”

In giornata il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato l’arrivo della prossima stagione del georgiano Kvaratskeila. Il giornalista Giovanni Scotto aggiorna sulla trattativa conclusa dal club azzurro. “Come tutti gli altri tesserati di club ucraini (De Zerbi compreso) #Kvaratskhelia ottiene lo svincolo per rescissione contrattuale, visto che il campionato non è stato terminato per cause di forza maggiori. Il #Napoli lo prende a 0, pagando solo una commissione al club di origine”.

La Redazione