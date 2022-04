Giorni difficili per Meret, ma sarebbe comunque toccato ad Ospina

Era prevedibile e sarebbe stato comunque così. Col Sassuolo torna Ospina in porta. Sarà il colombiano a concludere la stagione e difendere la porta del Napoli. Come detto, la decisione era già stata presa qualche settimana fa, poi l’influenza che ha colpito El Patron ha costretto il tecnico a far giocare Meret. Con la Roma, l’ex Spal, non ha demeritato, quindi la meritata conferma con l’Empoli e il patatrac consumato nel finale della partita del Castellani. Non sono state per il giovane Meret giornate semplici: ha accusato il colpo. Ma sono incidenti di percorso per un giovane come lui. Destinato, però, a finire il campionato in panchina. A meno che Spalletti non decida per la mossa a sorpresa

ilmattino.it