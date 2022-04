G. Pavarese, dirigente: “Ci sarebbe voluta la presenza di un ex calciatore, tipo Bruscolotti”

A Radio Marte nel corso della trasmissione è intervenuto Gigi Pavarese, dirigente: “Ferlaino è sempre stato avanti, aveva previsto tutto quanto quando si affacciò alle tv proviate. La gestione familiare di De Laurentiis con lui a capo ha prodotto tante cose buone, la negatività viene in questa mancanza di filtro con la squadra. In molti casi la presenza di un ex calciatore di grande personalità, rappresentativo potrebbe far bene. Uno dallo spessore di Bruscolotti, se accettasse di curare questi rapporti, sarebbe un punto di riferimento anche per la tifoseria e toglierebbe un sacco di problemi alla famiglia De Laurentiis”.

Premi qui per seguire altre notizie

Fonte: Radio Marte