Fares, ex pres. Foggia: “De Zerbi merita una grande squadra. Napoli? Me lo auguro”

L’ex presidente del Foggia Lucio Fares, squadra in cui De Zerbi ha mosso i primi passi come allenatore, è stato intervistato dai microfoni di SerieANews.com: gli argomenti di discussione sono stati l’ex allenatore del Sassuolo e un suo possibile ritorno in Serie A.

IL ‘PRIMO’ DE ZERBI – Un allenatore che subito cambiò e impresse una svolta al gioco del Foggia, dimostrando una grande professionalità, nonostante alcuni limiti caratteriali: “Riuscì a cambiare il gioco della squadra in poche settimane, ha pagato poi qualche aspetto caratteriale. È sempre stato uno professionale, lavorativo. Averlo visto negli ultimi anni in Serie A e poi in Champions, non è stata una sorpresa. Si dedica completamente alla squadra, senza null’altro in testa. A volte è quasi maniacale. Merita una grande squadra dove può esprimere tutto il suo potenziale“.

“UNO DEI MIGLIORI ALLENATORI ITALIANI. NAPOLI? ME LO AUGURO” – Un desiderio che potrebbe avversarsi viste le voci di un suo possibile ritorno in Serie A con il Napoli alla finestra, in attesa di vedere come si concluderà il campionato e quale sarà il futuro di Spalletti: “Ho sentito ultimamente, anche tramite amici vicini alla società azzurra; so che c’è questa ipotesi. Me lo auguro davvero. Spero rientri e torni in Serie A. Può dare tantissimo al nostro calcio e a una grande squadra italiana. Per me De Zerbi rientra tra i primi 3-5 allenatori italiani. Se tornassi a guidare una squadra, sarebbe il primo nome che chiamerei. L’allenatore su cui fondare un ciclo vincente“.