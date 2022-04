Don Luigi Merola: “Torneo della legalità? Abbiamo invitato il Napoli, ma ancora non ha risposto”

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Don Luigi Merola, che ha presentato il torneo per la legalità che avrà inizio oggi, sperando in un impegno maggiore della SSC Napoli nella lotta alla camorra: “Oggi inizia questo mini torneo della legalità lungo perché si concluderà ad agosto. Ci auguriamo che il calcio Napoli, che abbiamo invitato, sia presente con un calciatore, anche se è l’unico a non aver ancora risposto presente. Mi auguro che la società abbia un sussulto di dignità perché noi lottano contro la camorra. Non abbiamo bisogno di tifosi, ma di giocatori che parlino ai tifosi. I calciatori del Napoli sono degli idoli e mi auguro che da qui a 3 mesi ci mandino un giocatore. Mi è arrivato un messaggio dal calcio Napoli in cui c’era scritto che quest’anno non ci manderanno neppure un giocatore, spero cambino idea”.