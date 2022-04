De Laurentiis-Spalletti: il presidente ha garantito che mai ha pensato ad un altro allenatore

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del Napoli, soffermandosi su diversi temi e punti interrogativi emersi specie dopo la debacle contro l’Empoli. In particolare il patron del Napoli ha tenuto a precisare, a proposito delle critiche piovute su Spalletti in questi giorni, che lui mai e poi mai, nemmeno nei momenti di maggiore sofferenza, ha pensato ad un altro allenatore, come scrive Francesco Modugno, Sky, su Twitter. De Laurentiis ha poi ribadito sulla sua presenza in questi giorni al Centro Sportivo di Castel Volturno: “Ho scelto di venire a Castel Volturno dopo otto mesi di silenzio, ma con Spalletti ci sentivamo ogni giorno. Ieri ho voluto fare un’ora di conversazione e verifica con Spalletti, lo staff tecnico e quello medico”.