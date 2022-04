De Laurentiis: “Siamo fuori di 220 milioni di euro e abbiamo un monte ingaggi altissimo”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato in una lunga intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, in cui ha toccato molti temi, uno dei quali l’obiettivo di quest’anno e le problematiche economiche della società. “Da questa chiacchierata cordiale e rispettosa credo sia venuta fuori una mano tesa da parte di tutti: servono 4 punti in quattro giornate, anche se sarebbe meglio vincerle tutte. Ma a inizio anno abbiamo puntato il ritorno in Champions, nessuno ha parlato di Coppa Italia, Europa League o scudetto. Siamo fuori di 220 milioni di euro e abbiamo un monte ingaggi altissimo. Spalletti ha tre anni di contratto, non ho mai pensato alla sua sostituzione.”.