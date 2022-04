De Laurentiis: “Io a Castel Volturno? Me l’ero preposto, sapete perchè non l’ho fatto?”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sui vari tempi di cui tutti si pongono dei punti interrogativi, in particolare dopo la debacle di Empoli. Il patron azzurro è stato in questi giorni a Castel Volturno con la squadra, ed ha spiegato i motivi per cui non lo aveva fatto prima. “Me l’ero preposto, ma sapete perché non l’ho fatto? Al primo anno di un nuovo allenatore non mi sembrava il caso. Stando qui tutti i giorni arriverebbe un messaggio sbagliato. Spalletti è uno a cui non puoi negare il suo passato, il suo palmares”.