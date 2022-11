D’Amico, intermed. Insigne-Toronto: “Sapevo che Lorenzo si sarebbe comportato con professionalità fino alla fine”

Andrea D’Amico, intermediario nell’affare Insigne-Toronto, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live, in particolare soffermandosi sulla partenza del capitano del Napoli. “Il Napoli cambierà tanto a fine stagione perché molti giocatori sono al termine della loro esperienza ed è per questo che mi spiace che il Napoli non sia arrivato fino in fondo. Insigne è una persona di qualità, è un atleta serio, un professionista, un bravo ragazzo, sapevo che si sarebbe comportato con professionalità fino alla fine”.

Factory della Comunicazione