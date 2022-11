CANALE 8 – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Frustalupi? Ecco il voto al suo primo anno nel Napoli Primavera”

Nel corso di Canale 8, durante il programma “Linea calcio”, condotto da Silver Mele, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Dopo il successo contro la Roma, il Napoli aveva sabato scorso la sfida contro la Fiorentina e gli azzurrini hanno vinto per 3-2. Doppio vantaggio, poi i viola arrivano al pareggio, ma poi arriva la rete di Iaccarino su rigore, dopo splendida giocata di Antonio Vergara. Un successo che fa ben sperare per il rush finale e sabato alle ore 13,00 la gara interna contro il Genoa. Occasione per allungare su una diretta concorrente per la zona play-out. Voto a mister Frustalupi? In caso di salvezza anticipata direi tra il 6,5/7. Bene per il gioco e le vittorie contro Juventus, Milan e Roma, ma si poteva fare meglio contro Pescara de Lecce. Ma come primo anno sarebbe un buon percorso in vista anche della prossima stagione”.

