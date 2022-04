Bologna-Inter, formazioni ufficiali: tornano Medel e Arnautovic, Handanovic in porta

Uno dei recuperi più importanti per il destino dello scudetto: Bologna e Inter si schierano a specchio con il 3-5-2 e per la squadra di casa tornano due pilastri come Medel e Arnautovic, mentre Inzaghi conferma Handanovic tra i pali, nonostante i problemi alla schiena accusati negli ultimi giorni, e la coppia Correa-Lautaro in attacco.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Barrow, Arnautovic. All.: Tanjga.

INTER (3-5-2): Radu; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Correa. All.: Inzaghi.

Fonte: gianlucadimarzio.com