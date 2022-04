Blitz di AdL a casa Mertens. Un altro passo verso il rinnovo?

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, intorno alle ore 16,00, è andato al Parco Donn’Anna a Posillipo, dove vive Dries Mertens. Un blitz per certi versi inaspettato, ma significativo e i motivi sono tanti. In parte per conoscere il piccolo Ciro Romeo, ma anche per avere ragguagli sul momento delicato della squadra. Infine, e forse è il motivo principale della visita, si è parlato del rinnovo di contratto. L’idea del presidente ormai la conoscono tutti, è di ridurre lo stipendio del belga, da 4,5 milione, fino a 1,2/1,5 per un anno con opzione per quello successivo. Naturalmente, come riporta il Corriere dello Sport, ci si vedrà ancora, ovvero a fine stagione, per nuovi aggiornamenti. La sensazione è che potrebbe essere stato un passo importante per la permanenza in azzurro. Solo il tempo lo dirà.

La Redazione