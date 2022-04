Atalanta-Torino, formazioni ufficiali: Gasperini sceglie Zapata e Muriel; c’è Sanabria per Juric

La partita tra Atalanta e Torino potrebbe essere fondamentale per i bergamaschi, che cercano di ridurre il gap con le squadre che occupano le posizioni che garantiscono l’accesso in Europa nella prossima stagione. Il Torino, invece, non ha più nulla da chiedere al campionato, ma ha già dimostrato di saper mettere in difficoltà tutte le squadre che incontra. Gasperini si affida alla coppia colombiana Muriel-Zapata con Pessina a supporto, mentre Juric manda in panchina Belotti e sceglie Sanabria con Praet e Pjaca alle spalle.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Palomino, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, Freuler, De Roon, Hateboer; Pessina; Muriel, Zapata. All.: Gasperini.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, R. Rodriguez; Singo, Ricci, Lukic, Aina; Praet, Pjaca; Sanabria. All.: Juric.

Fonte: gianlucadimarzio.com