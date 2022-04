Albiol sogna la finale: “Non ho paura, è adrenalina, voglia di giocare”

Stasera il match d’andata ad Anfield: il Villarreal sarà chiamato a una grande prestazione difensiva e il pilastro del reparto arretrato è proprio Albiol, l’ex difensore del Napoli, rimasto legatissimo all’ambiente azzurro. Sogna, il comandante Albiol. E ha tutto il diritto di farlo. Proprio perchè ha 36 anni.

«È fantastico giocare una semifinale di Champions League ad Anfield. Vivere un’esperienza del genere in quello stadio sarà fantastico. Arrivare in finale di Champions sarebbe storico per il club e per una piccola città come Villarreal», le parole del difensore spagnolo. «Il Liverpool è una squadra difficilissima, è tornata ai livelli di quando ha vinto sia la Champions che la Premier. Sarà molto difficile, ma una semifinale di Champions League è così. Se ho paura? No, per niente. Nel calcio puoi essere nervoso, ma non per la paura. È adrenalina, è la voglia di scendere in campo e giocare», ha aggiunto.

con il suo Villarreal ed un’altra impresa. Dopo la Juventus ed il Bayern Monaco, tocca al Liverpool.