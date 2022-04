Al Konami, DeLa face to face anche con lo staff

Mentre la squadra era in campo, a lavorare, De Laurentiis si è intrattenuto a osservare l’allenamento. E poi, a seduta ultimata, s’è intrattenuto con Spalletti e gli staff. Sì, il presidente e l’allenatore se ne sono stati a chiacchierare per fotografare il momento con la lucidità di chi ha potuto rivedersi mentalmente quei 463 secondi – cosa sono 463 secondi nel corso di un campionato? – lo spartiacque tra la gioia e la disperazione. Poi, la cena tutti insieme, al «Serapide» di Pozzuoli, per provare a divagare, per analizzarsi, per alleggerire la tensione e anche per parlarsi (ovviamente), perché non si può far finta che non sia accaduto niente. Le quattro giornate del Napoli stanno per cominciare, dentro ci sono cinquanta milioni di euro e un orizzonte da ritagliarsi ancora tra le nobili del calcio. Non è poi così male, a pensarci bene.

Fonte: A. Giordano (Cds)