A. D’Amico, procuratore Consigli: “Organico importante, spiace che sia fuori dallo Scudetto”

“Questo è uno dei campionati più avvincenti degli ultimi anni e speravo che la lotta potesse essere tale fino alla fine per 4 squadra e poi speravo in una bella festa del Golfo. Purtroppo sarà una sfida milanese, una cotoletta milanese, altri piatti sono ammessi in questo finale di campionato. Il Napoli ha avuto un calo prestazione e fisico e non è solo una questione di testa ed è un peccato perché quest’anno ha avuto una grande occasione per vincere lo scudetto. L’organico è importante e di qualità e mi spiace che sia fuori.