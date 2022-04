Ultime Castel Volturno – Aggiornamenti sugli infortunati con AdL spettatore interessato

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti, dopo la sconfitta contro l’Empoli, per prepararsi alla sfida contro il Sassuolo, sabato al “Maradona” alle ore 15,00. Ad assistere all’intera seduta c’era anche il presidente De Laurentiis. Si è iniziato con il lavoro in palestra, poi a seguire lavoro sul campo 2, dove ha svolto torello e partitella a campo ridotto. La squadra scesa in campo domenica ha lasciato il terreno di gioco anzitempo, mentre il resto del gruppo ha effettuato tiri in porta.

Elmas e Lobotka hanno svolto lavoro personalizzato in campo.

Ghoulam ha lavorato in parte con il gruppo e poi personalizzato in campo.

La Redazione