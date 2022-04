UFFICIALE – Il calcio femminile passa al professionismo

Quest’oggi c’ stato il consiglio Federale dove si sono trattati diversi argomenti, tra questi anche il calcio femminile. Ebbene è arrivata la tanto attesa notizia, il movimento in rosa in Italia passerà al professionismo e questo avverrà dalla prossima stagione per quanto concerne la serie A. . “Oggi è una giornata importante – ha confermato Gravina ricordando i 18 milioni erogati negli ultimi tre anni dalla FIGC alla Divisione Calcio Femminile – finalmente ci sono le norme che disciplinano l’attività e l’esercizio del professionismo del calcio femminile. Siamo la prima federazione in Italia ad attuare questo importante percorso”.

La Redazione