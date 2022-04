Supercoppa Lega Pro: oggi il sorteggio; Luigi De Laurentiis vuole giocarla a Bari

Luigi De Laurentiis vuole la Supercoppa di C. È un obiettivo fondamentale. Il presidente vuole arrivare sino in fondo facendo l’en-plein per chiudere degnamente la stagione che ha riportato la squadra in B. Anche Mignani non è sazio dopo la vittoria del campionato. Un tecnico vincente non si accontenta mai del singolo, ma va alla ricerca di nuovi trofei. La squadra riprenderà la preparazione nel pomeriggio. Tornerà disponibile Maita che ha saltato l’ultima di campionato che ha visto il Bari soccombere contro il Palermo con un gol per tempo. Un Bari decisamente sotto tono. In molti hanno pensato troppo alla festa, perdendo l’abituale concentrazione. Ma ora c’è la Supercoppa da affrontare al massimo delle proprie possibilità.

SUBITO IN CAMPO

Oggi in Lega Pro ci sarà il sorteggio per stabilire le prime due squadre, tra Bari, Modena e Sudtirol vincitrici dei tre gironi, che si affronteranno sabato prossimo nella prima giornata del triangolare . Ma in un certo senso il Bari si è autosorteggiato chiedendo di poter giocare subito in casa per permettere al Comune, proprietario dell’impianto, di fare iniziare allo stadio i lavori necessari per ottenere l’omologazione in vista della prossima stagione. Si disputeranno tre gare, solo andata, e in ogni giornata una squadra riposerà; inoltre ogni squadra giocherà solamente una gara in casa e una in trasferta. Le altre due partite si giocheranno sabato 7 maggio, tra la squadra perdente e quella che riposerà. Sabato 14 maggio la partita decisiva del torneo arrivato alla ventiduesima edizione .