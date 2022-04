Spalletti “a rischio” ed ecco che ritorna l’ombra di Gasperini

Come sempre accade, il responsabile è l’allenatore ed è lui quello che paga. Anche se la storia si ripete e si è già visto che il risultato non cambia. Ora è il turno di Spalletti che sarebbe a rischio, e vedrebbe già l’ombra di Gasperini. Oggi ne scrive La Gazzetta dello Sport: “Nemmeno il raggiungimento della Champions League, obiettivo dichiarato del club a inizio stagione, può garantire al tecnico la conferma, nonostante un contratto biennale in essere. Al momento il patron non ha ancora realmente deciso e, come sua abitudine, comincerà un giro di colloqui personali prima di scegliere. Ecco che torna il auge Gian Piero Gasperini. De Laurentiis ha inseguito due volte il tecnico attuale dell’Atalanta. Tutto questo per dire che la stima di ADL per Gasperini è tanta e sarebbe il profilo migliore per rilanciare l’immagine del Napoli nella Champions”.