Sky e TV8 al top: 5 milioni di ascolti per la Formula Uno ad Imola

Cinque milioni in tivù. Ancora ascolti al top per la Formula 1 su Sky Sport e Tv8. Il GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna – andato in diretta domenica dalle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in chiaro su Tv8, è stato seguito da 5 milioni 98 mila spettatori medi, con il 32% di share e 8 milioni 742 mila spettatori unici. Il picco di spettatori è stato di 5 milioni 425 mila alle 15.40, mentre il picco di share è stato del 33,9% alle 15.49. Ovviamente è stato il programma più visto della domenica pomeriggio e i numeri – in realtà – avrebbero potuto anche essere più alti se la gara delle due Ferrari fosse andata diversamente. Nel dettaglio, il gran premio su Sky Sport è stato visto da 1 milione 506 mila spettatori medi e il 9,6% di share, mentre su Tv8 da 3 milioni 592 mila spettatori medi e il 22,8% di share. Bene anche gli ascolti della Sprint Race di sabato che ha raccolto su Sky Sport e Tv8 più di 2 milioni di spettatori medi e il 17% di share. Il weekend di Imola 2022 su Skysport.it ha registrato un incremento del 74% di utenti unici rispetto al GP di Imola del 2021. Anche per i canali social di Sky Sport è stata una domenica super: il GP di Imola è stato l’evento televisivo più rilevante sui Social in Italia con 1 milione 800 mila interazioni su Facebook, Instagram, Twitter e Youtube (+50% rispetto alla scorsa edizione di Imola). Il GP conferma la voglia di F1 e di Ferrari nel pubblico Tv. Era stato, infatti, boom di ascolti anche nella gara d’esordio del Mondiale 2022 – che aveva visto il trionfo delle Ferrari in Bahrein – seguita da 1 milione 592 mila spettatori medi, con il 10,8% di share e 2 milioni 704 mila spettatori unici. Inoltre 2 milioni 227 mila erano stati gli spettatori medi (con il 10,1% di share) per la differita serale andata in onda su Tv8. Fonte: C dS