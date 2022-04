SERIE B RISULTATI – Il Lecce ad un passo dalla promozione. Nono gol per Zerbin

Ieri pomeriggio giornata importante per il campionato di serie B e si preannuncia davvero avvincente fino alla fine. La quasi certezza è il Lecce che è vicinissima alla promozione in massima serie. Dove basta un successo per conquistare il traguardo. A sorpresa perde la Cremonese a Crotone per 3-1, calabresi retrocessi in serie C. Male il Benevento che viene sconfitto in rimonta in casa contro la Ternana. In gol per la nona volta Zerbin, infine clamorose papere tra i pali di Di Gennaro e Buffon.

Risultati serie B

Ascoli-Cittadella 0-0

Lecce-Pisa 2-0

Frosinone-Monza 4-1

Crotone-Cremonese 3-1

Cosenza-Pordenone 3-1

Alessandria-Reggina 0-0

Como-Vicenza 0-2

Brescia-Spal 1-1

Benevento-Ternana 1-2

Perugia-Parma 2-1

A cura di Alessandro Sacco