Ruotolo: “Spalletti si è preso le sue responsabilità per la partita”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Sandro Ruotolo, Senatore: “Spalletti si è assunto la responsabilità delle sostituzioni ma oggettivamente abbiamo cambiato quattro allenatori negli ultimi anni. Il signor Ancelotti e il signor Spalletti sono allenatori di prima fascia. C’è una responsabilità loro, questo sì. Della partita con l’Empoli avevo una splendida immagine di Mertens e Insigne che si abbracciavano, poi il delirio. Stimo De Laurentiis e ne riconosco i meriti, il problema che pongo è certamente riguardo una rifondazione della squadra, ma da tifoso vedo che mancano figure chiave nella società. Ex calciatori come Nedved, Zanetti e Maldini, uno come Marotta, qualcuno che faccia da filtro tra società e spogliatoio. C’è Giuntoli, che è il direttore sportivo. Uno come Italo Allodi dov’è? Manca sempre questo. C’è stato un crollo mentale e fisico della squadra, che neanche io farei. Il passaggio di Malcuit, la papera di Meret con l’idea di ripartire da dietro, sono errori individuali che rappresentano una scarsa tenuta mentale. E parliamo di una squadra che in teoria andrebbe in Champions. Non è una debacle. Il campionato però è stato stranissimo. Con Spalletti si vedeva la crescita mentale della squadra e invece abbiamo perso partite da non perdere. In casa sei sconfitte, non in trasferta. Ad inizio campionato tutti, anche i più critici, parlavano di un Napoli rinforzato. Senza avere un atteggiamento disfattista, certamente il Napoli ha tanti problemi. Secondo me la squadra va rifondata, come ho detto serve un filtro perché manca il direttore generale che aiuti il presidente nel rapporto con lo spogliatoio. Sono il primo a criticare, però mi pongo il problema del futuro. Soprattutto ora, perché siamo sopra la Juve al terzo posto, sognavamo ad un certo punto lo scudetto e invece staremo nell’obiettivo iniziale della Champions. Speriamo di rientrare nelle prime quattro. Mi auguro di non scivolare al quarto. Cerchiamo nelle nostre critiche di avere senso. Dobbiamo capire il momento delicato, non stiamo perdendo il campionato. Dalla Fiorentina si è già infranto il sogno. Pensiamo al futuro, dovrebbero andar via parecchi calciatori e rifondare la squadra. Addio De Laurentiis? Se ci sono fondi arabi, acquirenti importanti vediamo. Non sono per l’oligarca”.

Fonte: RadioPuntoNuovo