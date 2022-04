Mertens “si accontenta”: il rinnovo non è più così impossibile

A fine campionato in casa Napoli si comincerà a parlare di rinnovi. Ve ne sono molti “sospesi”. Uno che sta particolarmente a cuore ai tifosi è senza dubbio quello di Dries Mertens. Sulle prima sembrava davvero impossibile, per cifre, tempi e progettazione futura, invece adesso gli spiragli sembrano esserci tutti. Primo tra tutti, il campione belga, pare sia disposto ad «accontentarsi» di uno stipendio da 1,5 milioni di euro, venendo così incontro alla nuova strategia societario e alle nuove esigenze del club. Probabile anche che si stia decidendo, sì, di cambiare, ma anche di lasciare dei punti di riferimento sia alla squadra che a tutto l’ambiente. E in azzurro, attualmente, non esiste un riferimento più solido di Mertens. Lo ha scritto anche La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.