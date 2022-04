L’Arsenal è sempre in pressing su Osimhen: può soddisfare le richieste

E’ una notizia, un rumors che circola da un bel po’. L’Arsenal continua il pressing su Victor Osimhen. Il club di Premier potrebbe “accontentare” economicamente il patron del Napoli. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Oltre alle note manovre del ricco Newcastle e le sortite del Manchester United, è d’attualità il pressing dell’Arsenal, in grado di venire incontro alle esigenze economiche di ADL. Prima, però, i Gunners devono acquisire l’accesso in Champions: è tiratissimo il duello con Conte e con lo scontro diretto in casa del Tottenham. E poi i londinesi aspettano che il Barcellona riscatti Aubameyang, forte di un contratto da circa 10 milioni netti. Ad ogni modo questa è la trama più concreta per il nigeriano arrivato dal Lilla nel 2020 con una quotazione da 70 milioni e che ora viene valutato intorno ai 100″.