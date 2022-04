La Marca, avvocato: “Il Napoli dovrà fare riflessioni sullo staff tecnico”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Antonio La Marca, avvocato, ecco le sue parole: “Napoli? Quanto accaduto al Castellani è francamente inconcepibile per una squadra che prima della sfida casalinga con la Fiorentina veniva considerata dagli addetti ai lavori la principale candidata alla vittoria finale. E’ evidente che dal punto di vista mentale qualcosa si è inceppato dopo la sconfitta con l’undici di Italiano, come se l’impossibilità di vincere lo scudetto e una Champions League oramai in cassaforte abbia svuotato letteralmente la compagine partenopea. Ovviamente questo triste finale di stagione porterà a fare delle valutazioni importanti soprattutto a maggior ragione, come già ampiamente detto, che il prossimo calendario agonistico sino a fine novembre non permette nessun margine di errore. Pertanto il Napoli una volta ottenuta la matematica qualificazione in Champions, dovrà fare le giuste riflessioni in merito allo staff tecnico, riconoscendo sempre che Spalletti ha raggiunto l’obiettivo richiesto, e sul parco giocatori dove è lampante che si è prolungato forse di un anno il ciclo post Sarri. Meret? E’ stato autore di un grave infortunio, dispiace per questo ragazzo che per me rimane un talento del nostro calcio. E’ evidente che a questo portiere non si perdona più nulla, anche lo stesso Ospina in una sfida con la Lazio commise un errore simile ma forse con il colombiano l’ambiente sembra essere più indulgente, nonostante l’unico titolo degli ultimi anni sia arrivato proprio anche grazie ad un rigore parato da Meret a Dybala. E’ chiaro che si tratta di una situazione che non si può più prorogare, forse è venuto il tempo di individuare il nuovo prossimo numero uno del Napoli e chiudere definitivamente la storia del ballottaggio che ha prodotto più malus che vantaggi.”