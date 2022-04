Kyriakopoulos, espulso dopo il triplice fischio, salterà il Napoli

Il finale di Sassuolo-Juventus è stato movimentato: Georgios Kyriakopoulos è stato espulso dopo il triplice fischio finale del match. Il difensore greco era stato protagonista, suo malgrado, di uno degli episodi chiavi nel primo tempo. Era stato evidentemente strattonato e buttato a terra nell’ azione che ha poi portato al gol di Dybala per i bianconeri. Maresca, l’arbitro, ha lasciato proseguire e il VAR non poteva intervenire perché le trattenute vengono valutate dall’arbitro in campo. Per questa espulsione rimediata a partita conclusa, il calciatore salterà la gara con il Napoli.