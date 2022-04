In palio con la Champions decine e decine di milioni. La società vuol fare cassa!

In due giorni di contorsioni tecniche e verbali (e anche verbose), girellando alla ricerca di un albergo che consentisse di starsene in ritiro (permanente, eh), il Napoli ha riscoperto il senso acuto del disagio e anche quello della paura, ha temuto di poter (dover?) fronteggiare il pericolo di un ennesimo ammutinamento ed ha sposato la linea-Spalletti, che Adl ha condiviso nel corso di una lunga telefonata, servita per confrontarsi e per rimuovere quell’aut aut divenuto il terreno di uno scontro senza un domani. Ma il Napoli ha ancora la qualificazione in Champions League da conquistare e quei cinquanta milioni di euro, una sorta di minimo garantito, rappresentano ossigeno per una società che deve autofinanziarsi e può farlo attraverso il mercato che verrà e con i contributi a pioggia che arrivano dal palcoscenico più luccicante, dal quale è stato ricacciato fuori dagli errori complessivi dell’ultimo biennio.

Fonte: A. Giordano (CdS)