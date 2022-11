Il Napoli e non solo non sarà mai in competizione con i grandi investitori e da sempre la Fiat. Il pensiero di Italo Cucci

“Leggo e ascolto commentatori illustri: Empoli non è colpa di Spalletti. E dev’essere colpa di De Laurentiis? A parte il fatto che Spalletti l’altro giorno, prima della partita, s’è portato sfiga da solo – almeno secondo la filosofia terquequaterque napoletana con l’ormai famoso Editto Empolese (“Il mio futuro si chiama Empoli, il mio presente si chiama Empoli. Per il resto ci sarà modo di parlare alla fine ma non è importante…”) da quella indecifrabile sconfitta è nata anche l’ipotesi di un cambio in panchina: non subito, naturalmente, ma a fine campionato, nonostante il lunghissimo contratto che De Laurentiis gli ha fatto dimostrandogli gran fiducia… in contanti. Chiediamoci – tanto per trastullarci, mentre opinion leaders e influencers riempiono l’aere di fritto e rifritto – se sarà possibile assistere a questo spanchinamento e, già che ci siamo – sempre per gioco, naturalmente – e cerchiamo anche di scoprire l’eventuale sostituto. Ripeto: per gioco, perché a Spalletti non rinuncerei anche se l’ho trovato un po’ troppo deciso a darsi tutte le colpe; non solo, ho sentito in radio un comune sodale augurargli di andarsene “per non impazzire”, con chiaro riferimento a quel che succede a Napoli.