Ieri la pace, ma AdL comunque studia tra l’Italiano e il Tedesco

Il Napoli, dopo la sconfitta di Empoli, cercherà di raccogliere i cocci, per chiudere al meglio la stagione agonistica, però è chiaro che si pensa al futuro. In queste ore si sono sparse voci di un possibile addio di Spalletti a fine anno. La giornata di ieri, come conferma il Corriere dello Sport, è stata quella della pace, accordo per il non ritiro punitivo, cene per discutere. Rispetto al passato non ci sono rischi di addio, però conoscendo AdL, mai dare nulla per scontato. Studia i profili anche di allenatori, secondo gli spifferi, tre in particolare. De Zerbi, ma è legato dal contratto con lo Shaktar. Poi c’è Vincenzo Italiano, qui c’è una clausola da 10 milioni, fatta mettere dal suo agente Ramadani. Infine il nome nuovo è Domenico Tedesco del Lipsia, semifinale di Europa League e idee tattiche nuove. Insomma c’è sempre da vigilare, ma la sensazione è di un altro anno con Spalletti.

La Redazione