Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, stamattina, come riportato in precedenza, ha effettuato una sorta di blitz a Castelvolturno. Si è trattato di una visita non prevista, sicuramente dovuta al periodo difficile che la squadra sta attraversando. Il patron ha seguito l’allenamento della squadra, poi è andato via. Sportitalia riferisce che il presidente ha lasciato il centro di allenamento intorno alle 12,30 dopo aver incontrato la squadra e Spalletti.