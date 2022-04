De Laurentiis resta con la squadra, ecco dov’era ieri sera

Il Napoli deve riprendersi ben bene dalla sconfitta con l’Empoli, e, dopo la vittoria della Juventus ieri sera, vede addirittura i bianconeri ad un punto di distacco, dopo aver lottato per settimane per lo scudetto. Ora tutti insieme si deve cercare una soluzione valida affinchè queste ultime gare possano spianare la strada verso la Champions, che significa una tranquillità economica di cui il Napoli ha assolutamente bisogno. Ed allora avanti coi piani stabiliti, le cene di confronto, e a questo non si sottrae nemmeno il presidente De Laurentiis, che trascorrerà questo tempo con la squadra, e che ieri sera era già in albergo dove alloggia Spalletti, come scrive oggi il Corriere dello Sport.