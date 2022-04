Contro il Sassuolo torna il “Comandante”. Le ultime su Elmas e Di Lorenzo

Da oggi il Napoli riprenderà gli allenamenti al Training Center Konami di Castel Volturno, compreso anche sedute tattiche e cene per ritrovare la giusta armonia. Obiettivo tornare alla vittoria e chiudere definitivamente la questione Champions League, contro il Sassuolo. La certezza sarà il rientro di Koulibaly dalla squalifica, affiancherà Rrahamani che senza fa fatica. Per il resto si valuteranno le condizioni di Di Lorenzo ed Elmas. Per il terzino ex Empoli non sarà semplice poterlo avere, come riporta il CdS, dal primo minuto, in tal caso, pronto Zanoli. Sul macedone invece c’è un cauto ottimismo per averlo in campo contro i neroverdi di Dionisi.

La Redazione