C’è una clausola che permetterebbe al Napoli di prendere Italiano

E’ tempo di bilanci, quanto per la società, per i giocatori, ma anche per l’allenatore del Napoli che dopo la debacle di Empoli si è assunto tutte le responsabilità di quanto accaduto. Oggi il Corriere Fiorentino, a proposito di allenatori, e di voci che si rincorrono, sottolinea in prima pagina proprio in che modo il Napoli potrebbe prendere l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano. In partica, nel contratto che lega il tecnico alla viola, c’è una clausola che vale dal 1 al 15 giugno, che costringerebbe il suo club ad accettare qualsiasi offerta che arrivasse in questo arco temporale, e da pagare in una sola tranche, risolvendo così il suo contratto.