Castelvolturno – A sorpresa e di buon mattino arriva De Laurentiis

Chiacchiere, comunicati, passi avanti, passi indietro. E’ di sicuro un momento caotico quello della SSCN. Sarà per questo che De Laurentiis avrà deciso di far sentire maggiormente la sua presenza. Di buon mattino il suo blitz a Castelvolturno. Lo riferisce il Corriere dello Sport:

“Visto che non c’è tempo da perdere, Aurelio De Laurentiis, praticamente di buon mattino, è spuntato a Castel Volturno: il Napoli è in crisi, la società non ha idee chiarissime sulle soluzioni – prima la decisione del ritiro, poi il dietrofront – ma almeno stamattina ha fatto sentire la sua presenza, lasciando che il presidente accogliesse i calciatori alla ripresa degli allenamenti. De Laurentiis, che ieri era a Ischia e in serata ha alloggiato nello stesso albergo che da luglio ospita Spalletti, stamattina è arrivato a Castel Volturno proprio mentre stava per cominciare la seduta di allenamento. E stasera cena di gruppo: niente ritiro, ma un calice per promettersi la Champions League”.