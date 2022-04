CALCIOMERCATO – Bisogna ripartire da alcune certezze: ecco quali potrebbero essere

CALCIOMERCATO – Bisogna ripartire per il prossimo anno. E da chi ripartire? La domanda che circola sui social, da qualche giorno e forse nella testa di De Laurentiis e Giuntoli; dopo aver capito che, anche quest’anno, il sogno Scudetto è destinato a rimanere tale.

Il futuro attacco azzurro

E’ in attacco che si consumerà l’addio più importante: a metà stagione il capitano Lorenzo Insigne, in scadenza di contratto, ha firmato col Toronto FC e da luglio proseguirà in Canada la sua carriera da calciatore. Il Napoli l’ha già sostituito, acquistando il georgiano classe 2001 Khvicha Kvaratskhelia.

Un passaggio di consegne rischioso, anche se Giuntoli ripone grandi speranze nell’ex Rubin Kazan. Con Dries Mertens orientato ad accettare un rinnovo di contratto fortemente al ribasso, tutto dipenderà dalle offerte: per Osimhen prezzo fissato a 100 milioni di euro, molto più basso quello di Hirving Lozano, fortemente voluto da Ancelotti ma reduce da stagioni con più bassi che alti e per cui difficilmente arriveranno offerte da 35-40 milioni di euro.

La difesa azzurra ed i cambiamenti per il futuro

Andrà via Tuanzebe, rinnoverà di un altro anno Juan Jesus. Resterà Mario Rui, così come Rrahmani. Ad oggi, sono queste le certezze di un Napoli che sulla corsia sinistra ha in pugno Mathias Olivera del Getafe per sostituire Faouzi Ghoulam, in scadenza di contratto. La fascia destra perderà Malcuit e andrà avanti con Zanoli e Di Lorenzo, a meno di offerte clamorose per quest’ultimo. Mentre per Kalidou Koulibaly sarà questa un’estate da dentro o fuori: scadenza del contratto 2023, 31 anni il prossimo giugno, il difensore senegalese o firmerà il rinnovo col Napoli o verrà ceduto nell’ultima estate in cui sarà ancora possibile monetizzare 30-35 milioni di euro.

Fonte: tuttomercatoweb.com