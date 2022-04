Budel, ex calciatore: “Mertens e Osimhen insieme? Non c’è stato equilibrio”

Alessandro Budel, ex calciatore, è intervenuto su 1 Station Radio, ecco le sue parole: “Mertens e Osimhen insieme? Non c’è stato molto equilibrio. L’Empoli ha avuto molto spazio per le ripartenze; è vero che Mertens ha segnato e ha sbloccato il match ma, così disposto il Napoli, non mi ha entusiasmato. Praticamente aveva 4 giocatori prevalentemente offensivi, mancava Lobotka che è uno dei giocatori che sa dare stabilità al centrocampo. Il campionato italiano si è impoverito di qualità? Me lo chiedono molte volte. Non è semplice fare paragoni con il calcio di oggi. Sicuramente un po’ di qualità è venuta a mancare; sono cambiati anche i ruoli. Oggi non vedo più un 10 vero, un trequartista. Faccio fatica a trovare anche un regista puro. Oggi sono tutti ruoli adattati. Corsa scudetto? Vedo leggermente più favorita l’Inter, ha inerzia, entusiasmo e un calendario più facile però, il Milan, sta facendo qualcosa di incredibile, di straordinario. Il Napoli ha fatto quello che poteva fare per il valore della sua rosa, il Milan sta andando ‘fuorigiri’ superando ogni aspettativa”.