Allenamento Sassuolo- Defaticante per tutta la squadra!

Il Sassuolo dopo la sconfitta di ieri contro la Juventus per 2-1, è tornato ad allenarsi in vista del match contro il Napoli di sabaro alle ore 15:00, ecco il report: “Il Sassuolo Calcio è tornato subito al lavoro questo pomeriggio al Mapei Football Center per preparare il match di sabato in casa del Napoli. Seduta defaticante per i calciatori impiegati ieri al Mapei Stadium, per il resto della squadra riscaldamento, esercitazioni tecniche e partitella su campo ridotto. Domani è in programma una seduta pomeridiana sempre presso il centro sportivo neroverde”.