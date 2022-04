Simile giudizio per Spalletti tra Mattino e Cds, ma entrambi lo bocciano

4 Spalletti (Il Mattino)

Luciano fa come Ponzio Pilato: volete Osimhen e Mertens? Bene, eccovi serviti con un 4-2-3-1 apparecchiato per far felice i gourmet della coppia. È un flop nelle intensità e nella densità ma va sul 2-0. Eppure subisce da Andreazzoli lezione di intensità e rabbia. Fa uscire Mertens, la luce si spegne. L’Empoli inserisce Henderson e Bajrami e gli azzurri si consegnano alla deriva e alla disfatta. Senza fiatare, come se nulla fosse.

Spalletti (CdS) 4,5

Alla fine della stagione arriva un Napoli cotto. E’ una squadra che non ha più niente, né gioco, né corsa, né orgoglio.