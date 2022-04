SERIE C FEMMINILE – Successo esterno del Chieti

Dopo la sosta delle festività di Pasqua, ritorna il campionato di serie C femminile, dove il Chieti ha affrontato in trasferta la Vis Mediterranea. Le abruzzesi sbloccano la gara con il rigore trasformato da Giulia Di Camillo. Le padroni di casa pareggiano con Sabatino che calcia, prende palo e poi in rete. La squadra neroverde però nella ripresa realizza le due reti con Cutillo e Stivaletta. Vince ancora il Trani e prosegue la volata per decidere chi arriverà al primo posto, altrimenti sarà spareggio.

Chieti calcio femminile – Falcocchia, Di Camillo Giada, Russo, Martella, Cutillo, Esposito L., Di Camillo Giulia, Stivaletta, Carnevale, Esposito V., Giuliani All. Di Camillo Lello

La Redazione