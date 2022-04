Pinamonti, nato vicino Dimaro, diventa eroe per un giorno: «Che impresa»

IL PROTAGONISTA

Protagonista assoluto: Andrea Pinamonti. Nei 7 minuti che hanno invertito la storia di Empoli-Napoli c’è il marchio a fuoco dell’attaccante cresciuto nelle giovanili dell’Inter che realizza la doppietta decisiva (pari e sorpasso). «Questi sono tre punti che valgono tantissimo», ha detto a caldo Pinamonti. «L’importante era vincere e fare gol mi fa sempre piacere: farne due, ancora di più». Anche perché la situazione dell’Empoli non era delle migliori, visto che la squadra di Andreazzoli non vinceva una partita dalla gara di andata al Maradona contro il Napoli. «È vero, nello spogliatoio iniziava ad esserci un po’ di malumore. Una vittoria così, dopo tanto tempo, è un qualcosa di straordinario».

IL FUTURO

E allora è tempo di pensare anche al futuro, non solo dell’Empoli, ma anche personale. «Spero che questa possa essere per me la stagione della svolta», ha aggiunto Pinamonti. «In questo momento sono felice e sono sereno e anche in campo le cose si vedono. Al futuro non ci penso». D’altra parte è il presente che conta per l’attaccante dell’Empoli che si prepara al finale di campionato da protagonista.

Fonte: Il Mattino