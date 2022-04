Per Il Mattino in difesa non si salva nessuno, ma il peggiore è Malcuit

Il Mattino dà i voti:

3 Malcuit

Quanta superficialità nel controllo della palla che Zurkowski gli porta via come si fa coi bambini al luna park. Un disattenzione gigantesca. E cosa combina poi nella terza rete quando lascia un interminabile spazio là davanti a Pinamonti. Un cambio nefasto. Commette le disattenzioni di chi si ritrova lì quasi per caso

4 Meret

Un eroe tragico che precipita in un abisso fantozziano. Un disastro su Pinamonti che gli dà fastidio conoscendo il suo punto debole. Cosa gli passi per la testa è complicato da dire: è una papera colossale che manda completamente in tilt la squadra. Prima non aveva fatto male. Ma è una rovina.

4,5 Zanoli

Disattento. Si aggrappa su Pinamonti per non farlo scappare via e rimedia un giallo. Spinge poco ma anche quando è aggredito va quasi in apnea. Non sempre è convincente, nonostante un minimo di puntiglio: di rado azzecca i tempi di inserimento. Certo, bene non stava, ma che fine ha fatto la spensieratezza dei ventenni?

4 Rrahmani

Si distrae sul colpo di testa di Pinamonti al 3’. Tiene la barra dritta e non perde mai la lucidità neppure quando si ritrova a dover duellare tra Cutrone e Pinamonti. Poi inizia lo show horror, perché sul primo gol dell’Empoli arriva al rinvio svampito e poi lascia da solo il povero Meret che non sa che pesci prendere con quel pallone.

4,5 Juan Jesus

Va completamente in bambola, quasi non riesce a capire dove andare a chiudere, chi prendere in consegna. Gli vanno addosso e lui si ripara alzando le mani. Sicuramente il più reattivo là dietro quando l’Empoli dilaga e scaraventa palloni su palloni nella trequarti azzurra. Duro e grezzo ma anche poco efficace.

4,5 Mario Rui

Fa fare a Bajrami un taglio mettendoci una insolita disattenzione. Il tasso di imprecisione è più alto del solito, anche se resta per un po’ propositivo. Zurkowski passa poco mai anche se magari in fase di costruzione altre volte riesce a far meglio.

Fonte: Il Mattino