Osimhen, futuro in bilico: dipenderà tutto dalla Champions e l’Arsenal è alla porta

Guarda in casa del Napoli l’Arsenal e tiene sotto la lente di ingrandimento Victor Osimhen: stagione complicata dagli infortuni ma un grande rendimento di gol per minuti giocati per il nigeriano. I Gunners sono pronti a riacciuffare l’Europa che conta, sperano di potersi godere alla fine la qualificazione Champions e proprio da qui passerà anche la scelta della prossima prima punta che dovrà rimpiazzare non solo Aubameyang (già partito a gennaio) ma anche il prossimo partente Lacazette. Secondo quanto riportato da Bbc in queste ore, sarebbero due i giocatori in lizza per l’Arsenal, le prime scelte che Arteta vorrebbe per la prossima stagione. Il primo è proprio Victor Osimhen, il cui profilo piace molto all’allenatore spagnolo e anche al club: giovane, di prospettiva, ma anche con un prezzo già molto alto. Se dovesse arrivare la Champions League, però, si punterà su un nome già affermato nel panorama internazionale: Gabriel Jesus, attaccante del Manchester City che conosce perfettamente la Premier League, ma con la valigia pronta a Manchester.

Fonte: Il Mattino