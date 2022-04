Obiettivi Napoli – Concorrenza spagnola per Mathias Olivera

Il Napoli spinge per anticipare i tempi, ma per l’arrivo di Mathias Olivera c’è ancora da lavorare: come riportato da Todofichajes, infatti, in Spagna qualche club spera ancora di potersi inserire nella trattativa e tentare il terzino uruguaiano del Getafe come l’Atletico Madrid di Simeone, per l’ennesimo anno alla ricerca di un esterno sinistro che possa migliorare il reparto a disposizione. Il Napoli e Giuntoli in queste settimane non hanno chiuso i contatti con le parti, dall’altra sponda il Getafe sa bene che Olivera andrà via a fine campionato – e si spera a salvezza acquisita – e sono già alla ricerca di un erede per il ruolo. Le cifre per l’acquisto da parte del club azzurro sono chiare: il Napoli pagherebbe al club 2 milioni di prestito subito, per poi riscattare il calciatore uruguaiano alla fine della prossima stagione per una cifra intorno ai 10-11 milioni di euro. Nell’accordo con il club spagnolo ci sarebbero anche bonus per eventuale raggiungimento di presenze minime e qualificazione Champions.

La Redazione