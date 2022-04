Napoli, se c’è qualcosa di buono da salvare, sono i tifosi

Erano tanti ieri ad Empoli a tifare Napoli, sotto la pioggia, ma con l’entusiasmo di sempre nel cuore. In fondo il popolo azzurro è sempre stato il dodicesimo uomo in campo, per il supporto e la spinta data alla squadra. E forse in questo disastro l’unica cosa da salvare sono proprio i tifosi, come scrive Il Mattino. “Se è vero che anche nei momenti più duri c’è sempre qualcosa di buono da salvare, allora quel buono per il Napoli di Spalletti e De Laurentiis dopo la sconfitta di ieri sono i tifosi. Tanti quelli che hanno risposto presente nelle ultime settimane, anche ieri a Empoli erano migliaia i cuori azzurri stipati in tribuna al Castellani, sotto la pioggia battente d’acqua e di gol nel finale, un temporale che fa male sulla strada verso casa. «Sulla via del ritorno ancora non posso crederci. Cos’è successo non lo so, ma so che la luce di questo Napoli si era spenta ancor prima di quella di Meret» le parole di Franco, trentenne napoletano che lavora a Firenze e che a Empoli era andato quasi da padrone di casa: «L’occasione giusta per ritrovare la mia squadra del cuore, una delusione enorme però. Ora spero almeno che chiudano il campionato in modo onorevole».