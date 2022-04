Liti ed accuse, il Napoli sceglie la linea dura: mugugni in risposta

La linea dura. Ritiro ad oltranza, punitivo. Spalletti e De Laurentiis sono d’accordo. Anche se il presidente avrebbe preferito iniziare già da oggi cancellando il giorno libero. E’ stata una polveriera lo spogliatoio del Napoli. E prima ancora del provvedimento preso, c’è stata tensione, liti tra calciatori ed accuse, che si sono messi lì a scambiarsi accuse, un contro l’altro armati, ad alzare la voce, ad accusarsi a vicenda per il tracollo. È Spalletti il primo ad annunciare il ritiro appena messo piede nello stanzone. «Si va in ritiro tutti insieme». La sede sarà, molto probabilmente, l’hotel di Pozzuoli a due passi dall’Accademia Aeronautica che ha ospitato gli azzurri prima della gara con la Roma. Nessun ammutinamento. La squadra non ha reagito alla comunicazione, nonostante il mal di pancia di molti che non comprendono la decisione perché considerano l’obiettivo Champions praticamente raggiunto. Ma De Laurentiis e Spalletti hanno voluto mandare un messaggio: vietato sbagliare ancora. E magari ce ne sta anche un altro: non vi state comportando bene, state rovinando tutto quello che di buono è stato fatto fino ad adesso e allora vi mettiamo sotto chiave.

